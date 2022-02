Ronaldo confirma que estará no Mineirão para o clássico Atlético x Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Dono de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro, Ronaldo confirmou que estará em Belo Horizonte nos próximos dias. O Fenômeno quer acompanhar o clube mais de perto e entre os compromissos agendados está o clássico com o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro.

A partida que tem o mando do clube rival está marcada para o dia 6 de março, às 18h, no Mineirão, e será válida pela 9ª rodada do Estadual. Durante live em seu canal no Twitch, Ronaldo respondeu a uma pergunta sobre quando estará novamente em BH.

"Vou para o clássico sim. Volto para o Brasil na próxima semana e vou acompanhar o Cabuloso mais de perto por 15 dias".

Ronaldo comprou as ações da SAF do Cruzeiro em dezembro do ano passado. Desde então, ele esteve duas vezes na capital mineira. Na primeira visita ele aproveitou para conhecer os jogadores e funcionários do clube. A segunda visita foi para acompanhar a estreia da Raposa no Mineiro, o triunfo por 3 a 0 sobre a URT, no Independência.

Até agora foram seis partidas sob a gestão de Ronaldo, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Mineiro, com dois pontos a mais do que o Atlético. Antes do clássico, cada equipe vai jogar mais duas vezes pela competição.