Equipe de Judô do Amazonas irá disputar competição nacional

“Sabemos o quanto essas seletivas são importantes para os atletas e professores, e nós estaremos sempre apoiando as modalidades que irão representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais. Queremos sempre nosso estado em primeiro lugar no pódio”, destaca Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Do total de classificados, seis são do feminino e oito do masculino. Ainda restam duas vagas para categoria feminina, pois cada estado deve ter na fase nacional oito judocas de cada naipe, totalizando 16 atletas.

