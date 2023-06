Rojas confirma vinda para o Corinthians e diz que recebeu proposta do Boca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matías Rojas é o novo jogador do Corinthians. O clube vai pagar R$ 8,9 milhões (US$ 1,8 milhão) por 80% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos, que jogava no Racing.

"Há um mês tomei a decisão de deixar o Racing. Sempre quis jogar até o último dia. Só uma vez pedi para ir embora, em dezembro do ano passado. Agora irei ao Corinthians. O Boca eu descartei, pois não queria ficar na Argentina", disse Rojas, em entrevista para o TyC Sports.

O jogador se despediu do clube, na quarta-feira (28), marcando um gol de falta. O time argentino venceu por 4 a 0 o Ñublense pela Copa Libertadores.

Após ser substituído, Rojas chorou no banco de reservas. O jogador cumpriu todo seu contrato e atuou pelo Racing até o último dia.

Ele também recebeu proposta do Boca Juniors, mas por respeito ao Racing, não aceitou. "Tomei a decisão de não jogar em outro clube da Argentina por respeito, me identifico muito com o Racing".

"É um pouco chocante, esse é o último dia que venho nesta instituição como jogador do Racing. A carga emocional é muito grande. Sempre quis jogar até o último dia, era o mínimo que eu podia fazer. Algumas coisas a gente tem que acatar outras não. Passei momentos importantes dentro da instituição, aproveitei tudo o que vivi", afirmou Rojas.