Clube português procura Palmeiras por Rafael Navarro, mas salário assusta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Famalicão, time português, tem interesse na contratação de Rafael Navarro, atacante do Palmeiras, mas vê o negócio complicado.

Salário assustou o time português. O UOL apurou que o Famalicão procurou informações sobre o jogador, mas se assustou com o alto salário que ele recebe no clube alviverde.

Navarro chegou ao Palmeiras sem custos. O atacante fez uma boa campanha na Série B do Brasileiro de 2021 pelo Botafogo, decidiu não renovar com a equipe e assinou no final daquele ano com o Alviverde até o fim de 2026.

Navarro não emplacou no Palmeiras. Apesar de algumas boas atuações, o atacante não conseguiu repetir no Palmeiras o que fez com a camisa do Botafogo. Ele é o terceiro reserva da equipe para o ataque e entra apenas nos finais da partida.

Cruzeiro já se interessou pelo jogador. No final do ano passado, a Raposa tentou o empréstimo do jogador e também estaria interessada no atleta para a reta final desta temporada.

A informação inicial foi dada pelo Nosso Palestra e confirmada pelo UOL.