Roger Machado admite frustração com empate do Grêmio em estreia na Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio estreou na Série B com empate. Neste sábado (9), o time gaúcho desperdiçou uma série de chances, Lucas Silva errou um pênalti, e o resultado não passou de um 0 a 0 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela primeira rodada da competição.

O próprio Lucas Silva, além da cobrança para fora, teve outra chance de gol e não marcou. Campaz, Elias, Bitello, Ferreira, todos desperdiçaram oportunidades. Com isso, o resultado dá um ponto para cada um, deixando gaúchos e paulistas em posições intermediárias.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira (15), quando encara a Chapecoense, na segunda rodada da Série B, em casa. Já a Ponte Preta atuará no sábado (16), fora de casa, contra o Operário-PR.

A Ponte Preta se empenhou muito. O time de Hélio dos Anjos disputou cada espaço de campo com empenho ímpar. Sobraram carrinhos, corridas, divididas duras e disputas ríspidas, mas faltou criatividade. A equipe de Campinas cometeu vários erros técnicos quando tinha a bola. Perdeu posse em zonas perigosas e criou poucas oportunidades. Ainda que tivesse vontade de sobra, faltou qualidade técnica durante boa parte do jogo.

O Grêmio foi mais lúcido quando teve a bola. Desde o começo do jogo, criou oportunidades na mesma medida que as desperdiçou. A maior delas com Lucas Silva, que cobrou para fora um pênalti sofrido por Elias. O próprio atacante teve uma boa conclusão pouco adiante, e Ferreira também foi arma importante. Sem ser muito ameaçado atrás, o principal desafio gremista foi buscar o gol, algo que não deixa o time de Roger Machado confortável.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 GRÊMIO

Data: 09/04/2022 (Sábado)

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Wesley, Bernardo (PON); Gabriel Teixeira, Diogo Barbosa, Rodrigues (GRE)

PONTE PRETA

Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Wesley (Igor Formiga), Léo Naldi, Matheus Anjos, Felipe Amaral (Moisés Ribeiro) e Fessin (Nicolas); Danilo Gomes (Echaporã). Técnico: Hélio dos Anjos.

GRÊMIO

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello (Gabriel Silva); Campaz (Gabriel Teixeira), Ferreira (Janderson) e Elias Manoel (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.