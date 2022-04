Flu e Santos criam pouco e empatam sem gols em abertura do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Santos empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado (8), no Maracanã, em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão 2022.

A partida foi de poucas chances de gol para os dois lados. O Flu errou bastante na saída de bola ao tentar criar jogadas, mas o Peixe não conseguiu aproveitar as situações. Na melhor chance carioca, Fred acertou a trave já na segunda etapa.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o Junior Barranquilla (COL), na Colômbia, pela Copa Sul-Americana. O Santos, por sua vez, também entra em campo pelo torneio continental: recebe a Universidad Católica (EQU), também na quarta-feira, às 19h15.

O jogo foi de poucas emoções. O Fluminense teve o domínio das ações e mais posse de bola, mas foi pouco efetivo na criação de jogadas. Como resultado, o goleiro João Paulo fez algumas defesas simples em chutes de longe, mas foi só.

A melhor chance do jogo veio aos 39 da segunda etapa. Luiz Henrique achou Fred nas costas de Bauermann, ele avançou e bateu forte, rasteiro, para explodir a trave do goleiro João Paulo.

O técnico Fabián Bustos abriu mão dos três zagueiros, mas o esquema não deixou de ser reativo. O Peixe passou a maior parte do jogo se defendendo e esperando o erro do Fluminense para atacar. Os cariocas, de fato, cometeram diversos erros sobretudo na saída de bola, mas o Peixe não foi efetivo na criação de oportunidades.

Se o Peixe teve algum destaque, esse foi o zagueiro Maicon. O defensor santista tinha feito um jogo questionável na estreia pela Copa Sul-Americana, mas não teve culpa no gol sofrido pelo Santos quando cortou o ataque do Banfield (ARG). Ainda assim, não havia passado ainda a segurança que passou hoje diante do Flu. Bem por baixo e pelo alto, foi um dos principais responsáveis por manter o zero no placar.

Diante da postura fechada do Santos, o Fluminense teve dificuldades para furar a marcação adversária, mesmo controlando a posse de bola e sendo pouco ameaçada na defesa. Uma saída foi investir na bola aérea, onde a equipe das Laranjeiras conseguiu levar vantagem sobre a defesa santista. Cris Silva, na ala esquerda, foi o responsável por conseguir avançar mais no campo, enquanto Cano, centralizado, concentrou as finalizações.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 0 SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro, 1ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Dia: 9 de março de 2022, sábado

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Amarelos: Manoel, do Fluminense

FLUMINENSE

Fábio; Nino, Manoel e David Braz (Luccas Claro); Calegari (Willian), André, Yago Felipe (Nonato), Nathan (Luiz Henrique) e Cris Silva; Arias e Cano (Fred). Técnico: Abel Braga.

SANTOS

João Paulo; Madson (Velázquez), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Zanocelo (Sandry); Ricardo Goulart (Pirani), Jhojan Julio (Bryan Angulo) e Marcos Leonardo (Lucas Barbosa). Técnico: Fabián Bustos.