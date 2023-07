Rodrigo Caio soma 27 minutos com Sampaoli no Flamengo e tem futuro incerto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A rotina de Rodrigo Caio nos últimos 20 dos 24 jogos do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli tem sido ir ao estádio, se aquecer e ficar no banco de reservas.

O zagueiro de 29 anos soma apenas 27 minutos em ação desde a chegada do técnico argentino —considerando os acréscimos das partidas— e tem futuro incerto, considerando o fim do contrato em 31 de dezembro deste ano.

O QUE ACONTECEU

Rodrigo Caio não joga desde a segunda partida de Sampaoli no Flamengo: a derrota de virada contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro, em 23 de abril. Ele foi a campo aos 45 minutos da etapa final, mas teve 10 minutos em ação porque a partida foi até os 55 minutos.

Rodrigo Caio já tinha entrado aos 32 minutos do segundo tempo do jogo anterior, contra o Ñublense, pela Libertadores, jogo que terminou aos 49 minutos: foram 17 minutos ao todo.

O zagueiro do Flamengo se vê sem espaço porque a rotação no setor tem sido entre Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira.

Contra o Fluminense, no domingo, quem teve chance quando David Luiz sentiu dores musculares foi Pablo —o defensor ainda não tinha atuado sob o comando de Sampaoli.

É difícil saber quem é a quarta ou quinta opção da zaga do Flamengo no momento. Mas Pablo pelo menos tem contrato mais longo com o Flamengo: o vínculo vai até 31 de dezembro de 2025.

SILÊNCIO E CONSTRANGIMENTO

Como não tem atuado, a rotina de Rodrigo Caio após as partidas tem sido de silêncio enquanto passa pela zona mista.

Mas o jogador viveu uma situação constrangedora recentemente quando um homem credenciado como imprensa o parou na zona mista do Maracanã para dizer que voltasse logo porque não aguentava mais David Luiz e Fabrício Bruno. Rodrigo Caio deu um sorriso amarelo, virou-se e foi embora.

SITUAÇÃO FÍSICA

Apesar do histórico de lesões graves no joelho, não há impedimentos clínicos para que Rodrigo Caio seja usado por Sampaoli. O problema físico mais recente relatado pelo Flamengo foi em 28 de junho, por ocasião do jogo contra o Aucas, pela Libertadores.

O zagueiro ficou fora do banco para tratar uma inflamação no tendão do bíceps femoral da perna direita. Ele voltou a ser relacionado no jogo seguinte. Mas a rotina de ficar no banco prosseguiu.

QUEM MAIS NÃO TEM CONTRATO PARA 2024

Rodrigo Caio faz parte da leva de medalhões que não têm contrato com o Flamengo para 2024.

A lista tem ainda David Luiz, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Filipe Luís.