Grêmio e Suárez têm disputa silenciosa e chance de saída gera apreensão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Luis Suárez vivem um clima de disputa silenciosa nos bastidores. O uruguaio, de acordo com apuração da reportagem, de fato gostaria de reduzir a quantidade de jogos que disputa na temporada e até sinalizou a chance de indenizar o Grêmio para romper seu contrato. O clube não quer a saída e, apreensivo, aguarda uma manifestação formal do jogador.

Nesta segunda-feira (17), duas notícias surgidas em diferentes locais causaram alguma surpresa. A primeira foi divulgada pelo argentino Gastón Edul, jornalista da TyC Sports que cobre os primeiros dias de Messi no Inter Miami. Dos Estados Unidos, ele informou que o time cujo dono é David Beckham segue negociando com o 'Pistolero' e avançou no projeto.

Minutos mais tarde, a ESPN do Uruguai divulgou que o atacante estaria, inclusive, disposto a pagar aproximadamente 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões na cotação atual) para se desvincular do clube brasileiro.

O Grêmio entende que o vazamento de tais detalhes divulgados no Uruguai partiram do atleta e seu entorno, como a própria matéria relata. Suárez mantém relação próxima com jornalistas de seu país, a quem atende, ao contrário do que acontece com a imprensa do Brasil. Já no caso das informações vindas dos Estados Unidos, o tema ganhou corpo a partir de declarações da direção do Inter Miami.

O desejo de Suárez de disputar menos jogos em razão das dores no joelho direito é conhecido nos bastidores, mas ele jamais procurou a direção para pedir para ir embora. O assunto é visto como forma de gerar pressão para impor sua vontade. Criar um ambiente externo que gere condições para seu desejo ser atendido.

Considerando o objetivo de atuar no Estados Unidos, as coisas precisariam ocorrer rapidamente, uma vez que a janela de transferências por lá se fecha no começo de agosto. Uma eventual saída no fim do ano também gera questionamentos do clube, afinal, foi Suárez quem pediu vínculo de duas temporadas.

O Grêmio pensa diferente. O clube gaúcho, de acordo com apuração da reportagem, não quer a saída de Suárez de forma alguma. Para reatar a parceria com Messi, é necessário que o Inter Miami faça uma oferta oficial, algo que ainda não aconteceu. E o Tricolor já adianta que não abre mão da multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 378 milhões na cotação atual).

Em caso de uma rescisão simples, o clube brasileiro quer que esteja definido em contrato que Suárez não irá defender outra equipe ao menos até o fim da temporada. Se encontrar outro clube, o time da Arena pretende ser ressarcido. Suárez discorda.

Recentemente, o jogador se afastou de pessoas mais próximas no Brasil. Ele nunca foi muito falante, até mesmo no grupo de jogadores, mas tem sido cada vez menos presente, de acordo com relatos colhidos pela reportagem.

O desejo de Suárez em partir também se escora no calendário brasileiro. O acúmulo de jogos e as longas viagens dificultam recuperação adequada do quadro de artrose no joelho. Na MLS, por exemplo, há menos compromissos e cobranças.

O Grêmio dá a Suárez todo tratamento necessário e debate com ele sua participação nos jogos. A decisão sobre jogar ou não ocorre apenas momentos antes das partidas, em acordo entre as partes.

Com o jogador de um lado e o clube do outro, mas silenciosamente, o tema segue presente e gerando apreensão no dia a dia gremista. Entretanto, oficialmente, Luisito não pediu para sair, ou mesmo houve qualquer oferta por ele.