Rodinei, do Flamengo, encaminha acerto com o Olympiacos, da Grécia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais destaques do Flamengo nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o lateral direito Rodinei encaminhou sua transferência para o Olympiakos, da Grécia. Poucos detalhes separam a assinatura de contrato.

O Rubro-Negro, que detém contrato com o jogador somente até dezembro deste ano, já foi comunicado sobre a proposta, que o atleta está disposto a aceitar. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL Esporte.

Com seis anos de Flamengo, Rodinei viveu seu auge em 2022, o que fez com que a torcida pedisse sua permanência nos últimos jogos da temporada. O lateral, porém, embora nutra muito carinho e gratidão pelo clube, entendeu que era hora de respirar novos ares, após muitos altos e baixos na instituição.

Rodinei converteu o pênalti sobre o Corinthians que garantiu o título da Copa do Brasil e foi um dos melhores em campos na conquista do tri da Libertadores em Guayaquil, no Equador. Suas boas atuações fizeram com que ele entrasse na pré-lista do técnico Tite, da seleção brasileira, para a Copa do Mundo do Qatar.

Além da questão técnica, o jogador era visto como uma peça importantíssima no vestiário, dado o seu bom humor e irreverência. Ele é, disparado, um dos mais queridos pelos companheiros e funcionários do Flamengo. Aos 30 anos, esta será sua primeira experiência internacional na carreira.