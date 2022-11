Os destaques da Copa na TV neste domingo

Os alemães chegam com as costas na parede naquele que é tido como o grande clássico da fase de grupos; em caso de derrota, poderão ser eliminados, repetindo o fiasco da copa passada, quando também caíram na fase de grupos

A Bélgica venceu o Canadá jogando mal na primeira rodada; na segunda, quer triunfar com um futebol mais convincente, sob a batuta do meia Kevin De bruyne

