Roberto Dinamite será velado hoje em São Januário

Dinamite é considerado o maior ídolo da história do Vasco e vinha lutando contra um câncer no intestino desde o final de 2021. Ele morreu neste domingo (08) aos 68 anos.

O velório do ex-jogador Roberto Dinamite acontece, nesta segunda-feira (09), no estádio do Vasco da Gama, o São Januário. A cerimônia será das 10h às 19h (horário de Brasília) e será aberta ao público, conforme informações do time carioca.

