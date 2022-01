Roberto Dinamite diz que descobriu tumores e fará quimioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior ídolo do Vasco da Gama e ex-presidente do clube, Roberto Dinamite, 67, anunciou neste domingo (9) em publicação nas redes sociais que começará um tratamento de quimioterapia esta semana. Segundo a postagem, ele foi submetido na véspera de Natal a uma cirurgia de emergência para desobstruir parte do intestino, da qual já teve alta e se recupera em casa. Exames adicionais, no entanto, teriam revelado "alguns tumores". Mas, infelizmente, [a cirurgia] ainda não foi o apito final. Nos exames realizados descobrimos alguns tumores. Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: levantar a cabeça e enfrentar essa batalha", disse Dinamite em vídeo vinculado à mensagem, em que agradeceu a equipe do Hospital Rio Mar, onde realizou a cirurgia e os exames. "Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades", continuou a mensagem. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca, com 708 gols marcados pela equipe cruz-maltina. Dinamite também foi presidente do clube entre 2008 e 2014 e deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro por cinco mandatos pelo PMDB.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.