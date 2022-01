Com reservas, Grêmio perde na Copinha, mas avança na liderança do grupo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O XV de Jaú venceu o Grêmio por 1 a 0, neste domingo (9) no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira rodada do Grupo 10. Com um gol de Higor aos 11 minutos do primeiro tempo, o time paulista desencantou na Copinha e ainda furou a defesa do Tricolor pela primeira vez na competição. Por outro lado, o revés não prejudicou o clube gaúcho, que se manteve na liderança da chave, com seis pontos ganhos, apesar de perder a invencibilidade. Na segunda fase, o Tricolor terá pela frente o Santa Cruz, que avançou como segundo do Grupo 9. Jogando em casa, o XV de Jaú partiu para cima dos reservas do Grêmio. Aos 3, Bryan aproveitou um erro na saída de bola e chutou próximo ao gol. Seis minutos depois, ele conseguiu outra finalização, mas desta vez parou no goleiro Marcão. De tanto insistir, o Galo abriu o placar aos 11, com Higor. O jogador só teve o trabalho de empurrar para a rede após o passe de Fernando, que puxou toda a jogada em velocidade pela direita. A vantagem no placar reduziu a intensidade da equipe paulista e o Grêmio teve duas boas chances na bola aérea. Aos 37, Arthur Viana subiu sozinho de cabeça e Otávio defendeu. Aos 43, Lustosa levantou e a bola passou por toda defesa até chegar em Ary na segunda trave. O jogador pegou mal e bateu para fora. Sem alterações no intervalo, o Imortal veio com uma mudança de comportamento. A equipe partiu para cima e teve três grandes chances nos onze primeiros minutos. Lustosa pegou bonito na bola, entretanto mandou para fora e, pouco depois, Arthur Viana se jogou para cabecear sozinho, contudo não alcançou a pelota. Por fim, Ronald teve a chance de bater sem ninguém para incomodar e mandou por cima da meta. O domínio do Tricolor se estendeu até o fim do jogo, apostando principalmente nas jogadas pelo alto. Já o time da casa conseguiu encaixar apenas um contra-ataque, aos 34 minutos. Higor recebeu um lançamento e saiu na cara do goleiro, mas tentou driblar e perdeu a bola. Principal destaque do Imortal na Copinha, Kauan Kelvin entrou para jogar os 10 minutos finais do embate e pouco alterou o cenário do duelo: pressão gremista, mas sem calibrar a pontaria.

