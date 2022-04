River bane por seis meses homem que jogou banana na torcida do Fortaleza, diz jornal

"O River Plate manifesta seu mais absoluto repúdio ante os gestos racistas e xenófobos de um torcedor em direção à torcida visitante e comunica que já está implementando as medidas correspondentes para identificar o culpado e aplicar-lhe as devidas sanções."

Durante partida válida pela segunda rodada da Libertadores, o River venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Monumental de Núñez, ocasião em que o torcedor provocou a torcida cearense atirando uma banana no local onde os brasileiros estavam. Outros torcedores riram da ofensa. O gesto foi alvo de repúdio do clube, que no dia seguinte afirmou que puniria a atitude.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate vai impedir de entrar em seu estádio o torcedor que atirou uma banana na torcida do Fortaleza em jogo pela Libertadores no dia 13 de abril, informou nesta sexta-feira (22) o jornal "Olé", da Argentina.

