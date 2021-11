Rio aprova projeto que protege floresta e frustra ideia de autódromo em Deodoro

"Vitória! Floresta do Camboatá protegida! Aprovação em 1ª votação (37x1) na Câmara o substitutivo do PL 1345 apresentado pelo Ver. Luparelli em parceria com nossa Secretaria de Meio Ambiente", festejou o secretário municipal do Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.

O projeto havia sido apresentado em 2019, mas só agora foi levado a plenário, com respaldo dos partidos que fazem parte do governo Paes, da esquerda e mesmo de antigos aliados de Crivella.

Na época da eleição, a Ceca (Comissão Estadual de Controle Ambiental), ligada à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, havia dado à empresa Rio Motorpark, vencedora da concessão promovida pela prefeitura, a opção de apresentar estudos complementares para conceder ou não a licença prévia do autódromo. Isso manteve viva a possibilidade de a concessionária um dia conseguir iniciar a obra.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro deu um passo importante para enterrar o projeto de construir um autódromo em uma área conhecida como Floresta do Camboatá, em Deodoro, na zona norte da cidade.

