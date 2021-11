Após invasão, Grêmio jogará com portões fechados até julgamento no STJD

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Otávio Noronha, acatou, nesta quarta-feira (3), o pedido de liminar recebido no dia anterior para vetar a presença de torcedores do Grêmio nos estádios até que o clube seja julgado pela invasão do último domingo (31).

A decisão tem validade imediata, e, portanto, o Grêmio não poderá ter torcedores no Gre-Nal de sábado (6), a não ser que seja atendido caso recorra da decisão.

A liminar não mudou a condição dos gremistas na partida desta quarta, contra o Atlético-MG, já que eles haviam sido barrados no Mineirão por um motivo —a Prefeitura de Belo Horizonte, gestão Alexandre Kalil (PSD), ainda não liberou torcedores visitantes nos estádios da cidade.

O clube gaúcho ainda poderá seguir atuando em sua arena, alvo da invasão de torcedores ao gramado após o apito final da recente derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, mas com portões fechados.

O time gaúcho está incluso nos artigos 213 e 211 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, após o julgamento final do STJD, poderá perder mando de campo de um a dez jogos, além de ser punido com multa.

A liminar foi oficializada em nota no site do STJD. O departamento jurídico do Grêmio tentará reverter a determinação. Atualmente, o tricolor gaúcho é o penúltimo colocado do Brasileiro, com 26 pontos.