Rigoni treina com elenco do São Paulo e aumenta expectativa de pegar o Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo contou com uma novidade no treinamento desta quarta-feira (27), no CCT da Barra Funda. Em recuperação de um estiramento muscular, o atacante Emiliano Rigoni participou de parte da atividade com o restante do elenco. Ele ainda é dúvida para o duelo contra o Internacional no domingo (31), no Morumbi.

A recuperação de Rigoni tem sido acompanhada pela comissão técnica diariamente. Na terça (26), ele participou de uma atividade separada ao lado de Jonathan Calleri, que se recupera de um edema na coxa. Já no dia seguinte, depois do treino com o elenco, Rigoni fez um trabalho específico com os preparadores físicos, enquanto Calleri treinou o tempo todo separadamente dos demais.

O São Paulo faz mais três treinos antes de enfrentar o Inter. Até lá, a comissão técnica de Rogério Ceni saberá se poderá contar com os dois atacantes argentinos para a partida. Caso não possa, a tendência é que Pablo seja mantido no ataque do time titular ao lado de Luciano.

A partida contra o Inter é fundamental para as ambições do São Paulo no Brasileiro. O time gaúcho é o primeiro na zona de classificação para a próxima Libertadores. As equipes estão separadas por sete pontos.