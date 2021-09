Ricciardo vence prova histórica marcada por batida feia em Monza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O GP da Itália, realizado na manhã deste domingo (12), entrou para o hall de provas históricas da Fórmula 1. A corrida, marcada por um grave acidente envolvendo Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull), foi vencida por Daniel Ricciardo (McLaren).

A escuderia britânica, aliás, quebrou um longo tabu e venceu pela primeira vez desde 2012 - na ocasião, Jenson Button conquistou o GP do Brasil. Para completar, o jovem Lando Norris fez a dobradinha para a McLaren.

Valteri Bottas (Mercedes), que começou a prova em último, encerrou a corrida na 4ª posição, mas diante de uma punição de cinco segundos dada a Sergio Pérez (Red Bull), ficou no top 3. O mexicano caiu para a 5ª posição, atrás de Charles Leclerc (Ferrari).

Confira um resumo do que foi a prova disputada em Monza.

LARGADA MALUCA

Antes da corrida, o carro de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) apresentou problemas e deixou a 15ª posição do grid rumo aos boxes - ele não participou da prova. Já Pierre Gasly, companheiro de equipe do japonês, iniciou longe do restante dos pilotos após bater no sprint de ontem - mas também abandonou.

Assim que as luzes verdes se acenderam, Ricciardo fez uma largada perfeita e ultrapassou Verstappen ainda na 1ª curva, enquanto Hamilton superou Norris. A briga na volta inicial, então, ficou entre líderes do campeonato.

O britânico tentou forçar para cima do holandês e os dois carros se tocaram. Pior para Hamilton, que precisou utilizar a área de escape e voltou a ficar atrás da McLaren, enquanto Verstappen se manteve na vice-liderança.

Giovinazzi, que havia se colocado entre as Ferraris de Sainz e Leclerc, acabou sendo tocado pelo espanhol. Com o impacto, o italiano da Alfa Romeo rodou e ficou atravessado na pista, gerando bandeira amarela.

BOTTAS 'VOA' E HAMILTON PRESSIONA NORRIS

Com a bandeira verde, o destaque ficou para Bottas, que largou na última posição e, depois de 15 voltas, estava no 9° lugar - o finlandês ultrapassou pilotos como Vettel e Ocon. Já Hamilton teve vida dura atrás de Norris. O heptacampeão tentou forçar diversas vezes para cima do compatriota, mas o jovem da McLaren segurou e não permitiu a ultrapassagem.

RED BULL ERRA, E HAMILTON PASSA NORRIS

A volta 24 foi considerada mágica para a Mercedes. Isso porque a Red Bull teve problemas com o carro de Verstappen, que perdeu cerca de dez segundos em seu pit stop.

No momento em que o holandês passava por aperto, Hamilton ultrapassou Norris e foi trocar os seus pneus. A partir daí, a história foi escrita.

BATIDA HISTÓRICA

A parada de Hamilton também não foi boa (4,2 segundos), o que fez com que o britânico saísse na mesma região da reta em que estava Verstappen. Os dois, que disputam ponto a ponto o título da temporada, entraram na 1ª curva lado a lado e bateram.

No choque, o carro de Verstappen chegou a ficar em cima da Mercedes de Hamilton, mas graças ao halo (sistema de segurança para proteger a cabeça dos esportistas), nenhum dos dois sofreu lesões graves.

Tanto o britânico quanto o holandês saíram da prova, e a bandeira amarela foi acionada pela organização da corrida.

RELARGADA

Sem os líderes do campeonato, a corrida recomeçou com Ricciardo na ponta, seguido de Leclerc e Norris. O jovem da McLaren, já na reta, conseguiu se sobressair diante da Ferrari e assumiu a vice-liderança.

Pérez, que vinha logo atrás do trio, aproveitou a brecha a passou Leclerc pouco tempo depois.

No entanto, um velho conhecido entrou em ação: Valteri Bottas. O finlandês se aproximou rapidamente dos primeiros colocados e, com facilidade, foi mais um a deixar a Ferrari para trás - ele ficou na 4ª posição.

PÉREZ E BOTTAS

O piloto da Mercedes passou, na parte final da prova, a apertar Pérez. O mexicano, ao ser ameaçado pelo rival, acabou tomando uma punição de cinco segundos por cortar o traçado.

Bottas voltou a pressionar e até chegou a ultrapassar o adversário, mas tomou o "X" na sequência. Apesar de fechar a prova em 4°, o finlandês assumiu a 3ª posição por conta da pena imposta ao carro da Red Bull.

RICCIARDO SEGURO

Mais à frente, a coisa foi diferente: sem ser ameaçado, Ricciardo seguiu na ponta com sua McLaren até o fim da corrida.

Mas ele queria mais: sem medo de errar, o australiano tirou de Verstappen o melhor tempo da corrida e faturou, já na última volta, um ponto extra - ele virou 1:24.812. Foi a sua primeira vitória desde o GP de Mônaco de 2018.

OS 10 PRIMEIROS COLOCADOS DO GP

1. Daniel Ricciardo

2. Lando Norris

3. Valtteri Bottas

4. Charles Leclerc

5. Sergio Perez

6. Carlos Sainz

7. Lance Stroll

8. Fernando Alonso

9. George Russell

10. Esteban Ocon