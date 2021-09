Duelo entre Flamengo e Palmeiras promete pegar fogo neste domingo

De lá para cá, as equipes comandadas por Renato Gaúcho e Abel Ferreira tiveram tempo para treinar, embora desfalcadas dos atletas cedidos para as seleções.

Devido à convocação de jogadores para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Flamengo e Palmeiras não entram em campo desde o dia 28 de agosto.

Apesar de o Flamengo estar atrás do Palmeiras na tabela de classificação do Brasileirão, os rubro-negros disputaram dois jogos a menos que o Alviverde: 18 a 16.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas entram em campo como segundo colocado, enquanto os cariocas estão em quinto lugar no Brasileirão.

