Repórter aceita desculpa de Abel Ferreira após receber "resposta atravessada"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O repórter Guilherme Gonçalves, 22, da TV Litoral News, recebeu e aceitou um pedido de desculpas do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, nesta terça-feira (4). Guilherme foi o repórter a quem o português deu resposta atravessada na entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo nesta segunda (3).

"Ele fez uma videochamada comigo, pois disse que queria falar olho no olho", contou Guilherme. "Ele estava tranquilo. Falou que não entendeu direito a pergunta e que já chegou estressado com a arbitragem na coletiva", continuou.

O jornalista garante que não ficou envergonhado ou estressado com a resposta, mas que sua mãe, Thaissa, ficou nervosa. "Ela queria saber se ele tinha um perfil oficial [em alguma rede social], porque queria falar com ele. Eu já falei para ela, 'mãe, deixa isso para lá'", contou Guilherme, entre risos.

Na sala de coletivas do Engenhão, colegas também ficaram contrariados e disseram a Guilherme que ele deveria ter rebatido Abel. "Eu fiz uma pergunta para ele falar. E por mais que eu espere uma certa liturgia do cargo (de treinador), eu não estava lá para debater com ele", explica ele, dizendo por que não falou nada.

"Eu fui tentar elogiar o time, porque a gente sabe como ele é, para dar uma amaciada, mas ele só captou a palavra 'expulsão'. Dali para frente, ele diz que, com a cabeça quente, não escutou mais nada", contou o repórter.

Esse não foi o primeiro encontro de Abel e Guilherme. Em novembro de 2021, o repórter fez uma pergunta ao treinador sobre qual caminho seria melhor para vencer o Flamengo na decisão, se fechado, como o time jogara contra o Atlético-MG, na semifinal, ou se mais aberto, como fora na Supercopa do Brasil, contra o próprio Fla.

"Quando eu falei 'caminho', ele entendeu que eu estava falando sobre os confrontos do Palmeiras na Libertadores. E como já havia esse assunto na época, dizendo que o Palmeiras tinha pego adversários fáceis, ele também respondeu meio seco", conta. "Mas naquele dia, eu consegui conversar com ele assim que acabou a coletiva e explicar", diz.

A Guilherme, Abel disse que vai se retratar publicamente na próxima entrevista coletiva. "Ele me perguntou se eu queria que ele falasse algo em público, e pedi para ele dizer que eu não fui o repórter que fez uma pergunta que ele não gostou no jogo com o Fluminense, conforme algumas páginas de palmeirenses estão dizendo", disse.