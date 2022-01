Renovação de Mbappé com o PSG ainda é possível, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Kylian Mbappé ainda não está definido e seu nome é muito especulado no Real Madrid. No entanto, segundo informações do jornal Le Parisien, o jogador ainda não tomou sua decisão e a renovação com o Paris Saint-Germain é uma possibilidade. O veículo parisiense noticiou que, ao contrário do que alguns meios de comunicação dizem, Mbappé não assinou nenhum contrato com o Real Madrid. Ele continua focado na temporada com o PSG e quer ganhar a Liga dos Campeões, como tem reforçado nas suas entrevistas. "O duplo confronto com o Real Madrid terá uma importância considerável na sua reflexão. Uma coisa é certa, e desta vez o PSG parece ter compreendido: se prolongar a sua estada em Paris, o negócio será inevitavelmente curto. (Mbappé) Ainda não optou por sair ou ficar, mas obviamente não ficará por mais cinco anos se a permanência for sua decisão", mencionou o Le Parisien. Além disso, também foi mencionado que a renovação do jogador não tem nada a ver com quem é o treinador do clube. E que, mesmo com a chegada de Zidane, a quem ele adora e é um de seus maiores ídolos desde a infância, conseguiria fazer o jogador mudar de ideia. "Se renovar, o fará por decisão própria e não por fatores externos e, se acabar saindo, nada influenciará a chegada de um novo técnico", citou o veículo.

