Renato Gaúcho baixa pedida e fica perto de renovar contrato com o Grêmio

A avaliação do rendimento em 2023 também foi muito positiva. Vindo de uma disputa de Série B, o Grêmio foi vice-campeonato do Brasileirão, além de ir longe na Copa do Brasil e erguer as taças do Gauchão e da Recopa Gaúcha.

A relação entre Renato e a direção gremista é muito boa e o treinador já trabalha junto ao comando do clube de olho na reformulação do elenco. Passa diretamente por ele a indicação e o aval para receber reforços.

