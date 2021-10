Renato entrega o cargo após queda do Flamengo, mas diretoria não aceita demissão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Na terra arrasada que se transformou o vestiário do Flamengo após a derrota para o Athletico, o técnico Renato Gaúcho se reuniu com a cúpula de futebol e colocou seu cargo à disposição. A informação foi inicialmente veiculada pelo "Ge" e confirmada pelo UOL Esporte.

Em conversa com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e com o diretor Bruno Spindel, o comandante disse entender uma eventual interrupção do trabalho, mas a direção manteve o treinador.

Já depois desse papo com a dupla, Renato foi à entrevista coletiva e defendeu a produção ofensiva de sua equipe no jogo. Já quando a fatura estava liquidada, ele foi hostilizado pela torcida e teve de ouvir gritos por Jorge Jesus.

"É uma coisa normal no momento em que você trabalha num clube grande. O último treinador teve sucesso e outros não tiveram tanto quanto ele. Então, o torcedor sempre vai lembrar do último treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão, não vamos ganhar todas. Ele (Jesus) ganhou merecidamente títulos importantes. Mas com relação a isso (vaias) já estou vacinado, não só aqui, mas em todos os clubes. Principalmente em um clube grande como o Flamengo", disse ele, que acrescentou:

"É normal as cobranças virem. Se tem algum culpado, sou eu. E as cobranças sempre vão existir em cima dos treinadores porque o torcedor é movido pela paixão".

No sábado, o Rubro-negro recebe a visita do Atlético-MG, 19h, no Maracanã, pelo Brasileiro. O Atlético tem 13 pontos de vantagem para os rubro-negros e um novo revés pode complicar as coisas na Gávea.