Renato comanda treino no Flamengo e esfria rumores de demissão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho comandou normalmente o treino do Flamengo no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (28), e afastou rumores de uma demissão.

Após o revés para os paranaenses, Renato colocou seu cargo à disposição, mas foi demovido da ideia pelo vice-presidente Marcos Braz e pelo diretor de futebol Bruno Spindel.

Já depois desse papo com a dupla, Renato foi à entrevista coletiva e defendeu a produção ofensiva de sua equipe no jogo. Já quando a fatura estava liquidada, ele foi hostilizado pela torcida e teve de ouvir gritos por Jorge Jesus.

Apesar do gesto, o tema mobilizou a alta cúpula do clube, que se fechou em debates sobre o assunto ao longo do dia. Por ora, a ideia é tentar somar forças e evitar uma mudança de rota brusca.

No sábado (30), o clube rubro-negro receberá a visita do Atlético-MG, às 19h, no Maracanã, pelo Brasileiro. A 13 pontos do líder, o Flamengo chega pressionado ao jogo, e o comandante sabe que um novo revés pode ser fatal.

No dia 27 de novembro, o Flamengo vai encarar o Palmeiras na final da Libertadores. A prioridade do clube é chegar inteiro na decisão em Montevidéu.