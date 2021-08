Renan quer que Brasil evite os erros dos últimos jogos contra os russos

Também nas quartas de final, o COR não tomou conhecimento e despachou o Canadá com uma vitória por 3 sets a 0. Atual campeão olímpico, o Brasil busca sua quarta medalha de ouro no vôlei masculino —ganhou em Barcelona-92, Atenas-2004 e Rio de Janeiro-2016.

Segundo colocado no grupo B, o Brasil venceu quatro de seus cinco confrontos na fase de classificação: bateu a Tunísia por 3 sets a 0 na estreia, derrotou a Argentina de virada por 3 sets a 2 no segundo jogo, perdeu para os russos por 3 sets a 0, venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1 e terminou a fase de grupos ganhando da França por 3 sets a 2.

"O time da Rússia chega como forte candidato ao pódio, e os dois últimos resultados contra ele não foram favoráveis. A primeira coisa é tirar os estudos da gaveta e pensar no que precisamos fazer de bom. Hoje é descansar, estudar bastante, e, amanhã, treinar em função do time da Rússia", analisou o treinador brasileiro Renan Dal Zotto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.