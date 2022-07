Renan está muito abalado e teve dificuldade de falar conosco, diz defesa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcus Valle, um dos advogados de defesa do zagueiro Renan —acusado de atropelar e matar o motociclista Eliezer Pena, na manhã de sexta-feira (22), em Bragança Paulista —afirmou que o atleta de 20 anos está muito abalado desde o acidente e teve até dificuldades para falar com seus próprios advogados.

"Nós estamos ainda muito chocados com o caso. Tanto em relação ao Renan, jovem e que está muito abalado, como em relação à vítima. Acho que é justo que ele responda em liberdade. Vamos mostrar os argumentos. O Renan lamenta muito a morte da vítima. Tinha até dificuldade de conversar conosco, está muito abalado e abatido", afirmou Marcus em entrevista à rádio 102 FM Bragança, logo após a auditoria de custódia na manhã deste sábado.

"Nós realmente estamos satisfeitos que ele possa recomeçar, se estruturar, mas foi um fato lamentável. Agora começa o processo, virá uma denúncia e se inicia o processo. Se continuarmos no caso vamos apresentar os outros elementos durante o processo", acrescentou.

A justiça concedeu liberdade provisória ao zagueiro. O jogador terá que pagar fiança de 200 salários mínimos (cerca de R$ 242 mil) e será obrigado a comparecer a todos os atos do processo —ele será liberado neste sábado, mas, se não pagar a fiança em 72 horas, terá a liberdade provisória revogada.

Além disso, Renan está proibido de frequentar bares, prostíbulos e casas de shows e precisa entregar seu passaporte à Polícia Federal em 72 horas.

O defensor passou a noite detido na cadeia pública de Piracaia e participou da audiência de custódia por volta das 9h.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo sob influência de álcool e sem permissão de dirigir —o jogador tinha apenas a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) provisória e que estava suspensa.

O acidente aconteceu na manhã de sexta, por volta das 6h40 (de Brasília), na altura do quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqyeira, em Bragança Paulista.

A reportagem confirmou que o defensor dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista. O jogador saiu ileso e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. O jogador estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.

O contrato de empréstimo do zagueiro com o Red Bull Bragantino termina no fim da temporada. Ele tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025.

Tanto o Palmeiras quanto o RB Bragantino querem rescindir o contrato com o atleta.