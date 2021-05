Renan Dal Zotto tem alta após ser intubado duas vezes com Covid-19

Renan Dal Zotto foi intubado duas vezes e estava internado desde o dia 16 de abril, em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com Covid-19.

"O técnico da seleção brasileira de vôlei, Renan, já está em casa. O comandante da equipe masculina do Brasil teve alta hospitalar nesta sexta-feira (21.05) depois de 36 dias de internação devido à Covid-19. Renan está bem, com a família, e seguirá fazendo fisioterapia respiratória e motora enquanto já acompanha, de maneira remota e dentro da limitação indicada, o dia a dia da seleção na disputa da Liga das Nações", diz trecho de nota.

