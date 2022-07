Reforço no Corinthians e movimentações de Manchester United agitam mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica com o Corinthians, que ganhou mais um reforço para a sequência da temporada: a bola da vez é o argentino Fausto Vera, que atua como volante.

Ainda no Brasil, o São Paulo vê a situação do atacante Rigoni como incerta e, diante do impasse, o jogador perdeu minutos sob comando de Rogério Ceni nas últimas semanas.

Em relação ao futebol internacional, o Manchester United já se prepara para suprir uma possível saída de Cristiano Ronaldo. O clube estuda a contratação de Benjamin Sesko, do RB Salzburg.

Por fim, o Barcelona quer enxugar suas economias e pediu, segundo a imprensa local, para Frenkie De Jong reduzir o seu salário. Será que vai colar?

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

MAIS UM REFORÇO NO CORINTHIANS

Corinthians e Argentinos Juniors fecharam negócio na tarde desta segunda-feira (25), e o volante Fausto Vera é o mais novo reforço alvinegro. O volante de 22 anos assinou contrato nas últimas horas, e a transferência foi oficializada pelo clube argentino.

O jogador foi contratado em definitivo pelo Corinthians, que comprou 70% de seus direitos econômicos. O Argentinos Juniors manteve os outros 30%, e o valor da transferência não foi divulgado. O time alvinegro paulista em breve deve anunciar o reforço e informar a duração do contrato. O argentino se torna o décimo jogador contratado pelo Corinthians para esta temporada e o terceiro apenas nesta janela de transferências.

RAMIRO E MATEUS VITAL TÊM FUTURO INCERTO

Dois jogadores que voltaram de empréstimo ainda não têm situação definida no clube paulista. Os meias Ramiro e Mateus Vital estão treinando com o elenco normalmente, mas ainda não sabem se serão novamente emprestados ou se ficarão à disposição do técnico Vítor Pereira.

O próprio treinador, aliás, falou sobre a situação da dupla em coletiva de imprensa após a vitória em cima do Atlético-MG. "Eu não conhecia esses jogadores. Têm treinado conosco, treinado bem, e agora vamos ver como vai ficar a composição do elenco e, depois, tomaremos decisões conjuntas, eu, o estafe, a direção do clube. Ainda é prematuro, preciso perceber como ficará o elenco para as competições restantes."

RIGONI VIRA PROBLEMA

O atacante Rigoni perdeu espaço com o técnico Rogério Ceni no São Paulo e pode deixar o clube nesta janela de transferências. A última partida do argentino de 29 anos foi contra a Universidad Católica no dia 7 deste mês.

Rigoni não saiu do banco de reservas nos últimos cinco jogos do São Paulo, somando todas as competições. Mesmo sem fazer uma grande temporada, o argentino costumava ser alternativa de Ceni para os segundos tempos, mas não é o que vem acontecendo. Recentemente, Rigoni despertou interesse do Austin FC, da MLS, e não é tratado como indispensável.

INTER GANHA TEMPO NA BUSCA PELO 9

Não é novidade que o Inter pretende contratar um novo centroavante. Mas, enquanto isso não é possível, tem um jogador dando conta do recado. A cada jogo, Alemão cresce e dá segurança para a direção se movimentar no mercado da bola sem pressão. Contra o Palmeiras, neste domingo (24), ainda que o Colorado tenha sido derrotado, foi Alemão o grande nome da equipe. Ele entrou no segundo tempo e foi responsável por mudar a cara do jogo.

"O Alemão é titular, só ficou fora do primeiro tempo. O time não pode ter só 11 titulares, não tem essa condição, precisamos de variações e soluções", disse Mano Menezes. O treinador, que já criticou algumas falhas do jogador, mudou o tom de sua avaliação a medida que o campo refletiu evolução.

SANTOS NO MERCADO ARGENTINO

O Santos mira no futebol argentino para encontrar um lateral-direito. Com dificuldade para fechar com Lucas Blondel, do Tigre (ARG), o time praiano demonstrou interesse em Federico Vera, do Club Atlético Unión. A informação foi inicialmente publicada pela TyC Sports.

O Santos procurou o Unión para negociar o empréstimo de Vera, de 24 anos. O time paulista está disposto a pagar R$ 800 mil agora e estipular uma opção de compra em R$ 4,3 milhões. Os argentinos, no entanto, não se empolgaram com a oferta.

MANCHESTER UNITED BUSCA SUCESSOR DE CRISTIANO RONALDO

O Manchester United monitora o atacante Benjamin Sesko, do RB Salzburg, segundo a imprensa inglesa. O jovem de 19 anos é visto como substituto para Cristiano Ronaldo em caso de saída do português.

Além dos Red Devils, Newcastle, Bayern de Munique e Borussia Dortmund também aparecer como interessados no atleta. No entanto, o clube austríaco não pretende negociar o esloveno por menos do que 55 milhões de euros (R$ 306,5 milhões).

BARCELONA PEDE PARA QUE JOGADOR ACEITE REDUÇÃO SALARIAL

O Barcelona pediu para que Frenkie de Jong aceite uma redução salarial de 4 milhões de euros (R$ 22 milhões) na atual temporada, segundo o "As". O valor é quase 40% do que o atleta previa ganhar em 2022/2023. Por contrato, o atleta deveria receber cerca de 11 milhões de euros (R$ 61 milhões).

O clube catalão, sem condições de bancar o valor, tentou negociar o holandês com o Manchester United, mas a operação não se concretizou. Resta saber se o jogador decidirá reduzir seu salário ou se criará um problema para a diretoria nos próximos dias.