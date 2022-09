Reeleição para presidência do São Paulo é aprovada pelos sócios do clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A proposta de reeleição para presidente executivo e do Conselho Deliberativo do São Paulo foi aprovada na tarde deste sábado (24) pela maioria dos sócios do clube. O pleito foi realizado em Assembleia Geral e contou com 1.604 votantes, 973 deles que aprovavam e 627 que reprovavam a alteração no estatuto, além de quatro abstenções.

Com o resultado, o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o presidente do conselho, Olten Ayres, poderão concorrer a um segundo mandato. O atual vai até dezembro de 2023.

Embora o Tricolor paulista não tenha entrado em campo durante a semana, os bastidores do clube foram agitados nos últimos dias. Enquanto a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni focava na preparação para o duelo de amanhã (25) contra o Avaí, pelo Brasileiro, tanto a situação quanto a oposição se movimentaram.

Para divulgar seus argumentos sobre a reforma estatutária, ambos os lados promoveram uma série de eventos com comes e bebes gratuitos para os associados. De acordo com o departamento de comunicação do São Paulo, o clube não banca despesas dos eventos, mesmo os que contam com a presença do presidente Casares.

Segunda tentativa de mudança no ano

A votação de hoje não é a primeira vez que a situação quis alterar o estatuto do clube em 2022. No início do ano, em janeiro, os sócios rejeitaram um pacote mais amplo de mudanças, que contava com a proposta de reeleição junto da ampliação do mandato dos conselheiros.

Na ocasião, 1.329 associados votaram, sendo 818 contra a mudança no estatuto e 506 a favor, com cinco abstenções.