Portugal goleia República Tcheca em dia ruim de CR7 e assume liderança do grupo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem fazer muita força, Portugal goleou a República Tcheca por 4 a 0 neste sábado (24), fora de casa, pela quinta rodada do Grupo A2 da Liga Nações. Em um dia que Cristiano Ronaldo esteve muito abaixo, Dalot brilhou e marcou duas vezes. Bruno Fernandes e Diogo Jota também anotaram para a seleção rubro-verde.

Com o triunfo, Portugal assume a liderança do Grupo A2, com 10 pontos, e encaminha sua classificação para a fase final. Na próxima rodada, a sexta e última, depende apenas de um empate em casa diante da Espanha para avançar.

Já os tchecos caem para a lanterna da chave, com quatro pontos, e se complicam na luta contra o descenso. Para evitar a queda, precisam bater a Suíça fora de casa na última rodada. Ambos os jogos acontecem na terça (27), às 15h45.

Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o craque precisou ser atendido fora de campo. Em dividida no alto com o goleiro Vaclik, CR7 levou a pior e precisou sair de campo para contar o sangramento devido ao corte no nariz.

De volta, ele passou a sofrer com a condição ruim do gramado. Bruno Fernandes deu um passe açucarado, aos 23 minutos do primeiro tempo, para o atacante bater, mas ele furou e já olhou irritado para o campo, indicando que o erro não foi seu. 15 minutos depois, ele isolou a bola e, mais uma vez, culpou o gramado pelo lance feio.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Ronaldo subiu com o braço levantando dentro da área na cobrança de escanteio e cometeu um pênalti, marcado após a revisão do árbitro no monitor vídeo. Contudo, na cobrança, Schick errou o alvo.

Mesmo fora de casa, Portugal impôs sua superioridade técnica desde o pontapé inicial. Os visitantes alugaram o campo ofensivo, trocaram muitos passes e estiveram mais próximos de fazer o gol até os 32', quando, enfim, Dalot balançou a rede.

Ele mesmo iniciou a jogada e passou Bruno Fernandes, na direita, cruzar para Cristiano Ronaldo, que não conseguiu a concluir. Na sobra, Rafael Leão tocou para o meio da área e Dalot só teve o trabalho de mandar para a rede. Aos 46', Mário Rui cruzou da esquerda e Bruno Fernandes apareceu entre os defensores para ampliar.

A única grande chance dos mandantes saiu no pênalti cometido por Cristiano Ronaldo. Contudo, Schick soltou a bomba no meio e a bola ainda beliscou o travessão antes de sair pelo alto.

Com apenas seis minutos de bola rolando após o intervalo, Dalot marcou o terceiro para os portugueses. O lateral-direito tirou a marcação e soltou a bomba com a canhota, acertando o canto e, praticamente, definindo o jogo.

O placar elástico fez com que a República Tcheca fizesse uma série de mudanças para tentar diminuir o prejuízo, enquanto os portugueses começaram a reduzir a intensidade do confronto, nitidamente já se preservando para a partida contra a Espanha, na terça.

Mesmo sem fazer muita força, Portugal ainda chegou ao quarto gol aos 36'. Cristiano Ronaldo desviou a cobrança de escanteio e Diogo Jota apareceu por trás da marcação para que o resultado virasse uma goleada na Fortuna Arena.

Apesar de ter precisado do auxílio do VAR para anotar a penalidade, Srdjan Jovanović teve um dia muito tranquilo. Com apenas nove faltas anotadas e nenhum cartão amarelo e sem lances que gerassem muita reclamação, ele administrou com tranquilidade o jogo.

Kúdela

Lembrado pela vez que foi eleito craque do jogo em uma partida contra o Brasil, Ondrej Kúdela voltou a fazer a alegria de um narrador hoje. Everaldo Marques, lembrando o episódio citado que aconteceu com o Galvão Bueno, se divertiu ao explicar a pronúncia do zagueiro tcheco antes de ele entrar em campo — na vaga de Brabec, aos 22' do primeiro tempo — destacando que o acento agudo estava na primeira sílaba.

FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA TCHECA 0 x 4 PORTUGAL

Competição: Liga A das Nações - 5ª rodada

Data: 24 de setembro de 2022, sábado

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Fortuna Arena, em Praga (RTC)

Árbitro: Srdjan Jovanović (SER)

Assistentes: Uros Stojkovic (SER) e Milan Mihajlovic (SER)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Dalot, aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 6 minutos do segundo tempo (POR); Bruno Fernandes, aos 46 minutos do primeiro tempo e Diogo Jota, aos 36 minutos do segundo tempo (POR)

REPÚBLICA TCHECA

Vaclik; Zima, Brabec (Kúdela) e Jemelka; Coufal, Soucek (Kuchta), Král e Zeleny (Vlkanova); Barak (Sevcik), Hlozek (Cerny) e Schick. Técnico: Jaroslav Silhavy

PORTUGAL

Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Danilo Pereira (João Mario) e Mário Rui; William Carvalho (João Palhina), Rúben Neves e Bruno Fernandes (Matheus Nunes); Bernardo Silva (Ricardo Horta), Rafael Leão (Diogo Jota) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos