Rede de gol do estádio Lusail vira troféu para jogadores, familiares e torcedores argentinos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores e parentes de jogadores argentinos que conseguiram entrar em campo após o triunfo sobre a França depenaram as redes das traves do estádio Lusail, levando uma recordação do título épico da seleção no Qatar.

Os jogadores comemoram o terceiro título em Copas do Mundo com vários familiares no gramado. Messi vibrou com a mulher, Antonella Roccuzzo, e os filhos.

Agustina Gandolfo, mulher de Lautaro Martinez, também esteve na torcida e levou um pedaço da rede para casa.