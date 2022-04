Red Bull Bragantino visita Ceará tentando manter invencibilidade no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buscando manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visita o Ceará pela quarta rodada da competição neste sábado (30), às 16h30. A equipe paulista vem de derrota na Libertadores, e agora busca se firmar perto do topo da tabela do Brasileiro.

O time de Bragança Paulista é o sétimo colocado e soma cinco pontos na competição, com uma vitória e dois empates

O Ceará, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas, na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, e agora tenta recuperar o atraso nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, onde ocupa o 15º lugar. O time tem uma vitória e uma derrota na competição, mas um jogo a menos na tabela, já que o duelo da segunda rodada, contra o Fortaleza, foi adiado para Junho por conflitos na agenda dos times.

À frente do time alvinegro, Dorival Júnior terá três desfalques para o confronto, já que Léo Rafael, Fernando Sobral e Luiz Otávio estão lesionados e seguem em tratamento. Lima cumpre suspensão após expulsão no jogo contra o Botafogo. Dessa forma, o time deve começar com: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard, Lindoso, Geovane; Erick, Iury Castilho e Vina.

Do lado visitante, o Red Bull Bragantino, do treinador Maurício Barbieri, um dos mais longevos entre os técnicos da Série A, não terá o lateral Luan Cândido e os atacantes Carlos Eduardo e Artur Victor, todos em recuperação de lesões, e o atacante Leandrinho, que testou positivo para Covid-19. Dessa forma, a equipe deve ir a campo com: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

O próximo compromisso do time paulista no Campeonato Brasileiro é em casa, contra o Corinthians, no próximo domingo (18), na Nabi Abi Chedid. Antes disso, porém, a equipe recebe o Vélez Sársfield, na quinta-feira (5), pela Copa Libertadores.

Do lado do anfitrião, o Ceará recebe o Deportivo La Guaira na terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana, e volta a disputar o Campeonato Brasileiro no sábado (7), quando encara o Athletico-PR na Arena da Baixada.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (30)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere