Red Bull Bragantino vence o Flamengo de virada com gol no último lance

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (19), no Maracanã, pela quinta rodada, em uma partida decidida no último lance. Chrigor, que entrou no segundo tempo em lugar de Ytalo, marcou de cabeça aos 52 minutos do segundo tempo para decretar o segundo triunfo consecutivo dos paulistas.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará Fortaleza, novamente no Maracanã, na quarta-feira (23). A partida marcará a despedida do meio-campista Gérson, que foi contratado pelo Olympique de Marselha. Já o Bragantino, que deve ter o retorno do meia-atacante Claudinho -poupado contra o Flamengo-, recebe o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedid no mesmo dia.

O jogo começou com ambas as equipes buscando o ataque. Sobraram velocidade e a busca pelo gol, mas faltou capricho na hora da definição. O Bragantino foi o primeiro que assustou. Aos 10 minutos, Helinho limpou um marcador e chutou da entrada da área para boa defesa de Diego Alves.

Se a partida não fosse realizada com portões fechados, dava para usar o velho chavão de que o gol do Bragantino valeu o ingresso. O time do interior paulista abriu o placar aos 12 minutos em uma jogada nada comum em cobrança de falta. Após o cruzamento baixo de Helinho, a bola passou por Aderlan, mas o lateral teve reflexo para dar um toque de chaleira que encobriu Diego Alves e entrou no ângulo direito.

O Flamengo não sabia o que era levar gol há 23 dias. O último tento sofrido pelos rubro-negros aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no mesmo Maracanã, pela segunda partida da final do Campeonato Carioca. Depois disso, os atuais bicampeões brasileiros passaram cinco jogos sem sofrer gol: Vélez Sarsfield (Libertadores), dois jogos contra o Coritiba (Copa do Brasil), América-MG e Palmeiras (Brasileiro).

O Flamengo não deixou por menos ao sair atrás no placar e partiu para cima. Aproveitou o fato de ter muitos jogadores no campo ofensivo para marcar pressão e se deu bem. Em um desses lances, Raul perdeu a bola na intermediária, e Rodrigo Muniz arrancou em direção à área. Na meia-lua, ele bateu no alto e obrigou o goleiro Cleiton a espalmar para escanteio com apenas uma mão.

O empate no Maracanã saiu em um lance casual após cobrança de escanteio. A bola foi mal rebatida e sobrou para Filipe Luís, que ajeitou para Michael. O atacante bateu de primeira da entrada da área, mas a bola saiu mascada e sobrou para Rodrigo Muniz mandar para o gol aos 27 minutos.

No segundo tempo, Rodrigo Muniz coroou sua grande atuação com um golaço. Aos 18 minutos, Vitinho acionou Matheuzinho pela direita com um toque de cabeça. O lateral avançou e cruzou para a área. Muniz, então, emendou uma bicicleta forte que entrou no canto esquerdo do goleiro Cleiton, colocando o Flamengo na frente no placar.

A defesa do Flamengo, que não levava gol há cinco jogos, voltou a entregar contra o Bragantino. O time rubro-negro não teve nem tempo para comemorar o golaço de Rodrigo Muniz e levou a igualdade seis minutos depois. Em uma jogada invertida, Aderlan cruzou para o meio da área, e a bola sobrou para Artur. O chute saiu prensado, e a bola sobrou para Ramires, que subiu entre Willian Arão e Matheuzinho para tocar de cabeça para o gol e empatar o jogo.

Chrigor, que entrou no segundo tempo em lugar de Ytalo, marcou de cabeça aos 52 e decretou a vitória sobre o Flamengo.

FLAMENGO

Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Michael (Max) e Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Técnico: Rogério Ceni.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson (Natan); Raul, Lucas Evangelista e Ramires (Edimar); Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo (Chrigor). Técnico: Cláudio Maldonado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 3 BRAGANTINO

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 19 de junho de 2021 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Aderlan, Artur e Lucas Evangelista (Bragantino); Bruno Henrique e Willian Arão (Flamengo)

Gols: Aderlan, aos 12min do primeiro tempo, e Ramires, aos 24min, e Chrigor, aos 52min do segundo tempo (Bragantino); Rodrigo Muniz, aos 27min do primeiro tempo e aos 18min do segundo tempo (Flamengo).