Red Bull Bragantino segura empate e mantém Cuiabá no Z4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuiabá e Red Bull Bragantino não saíram do 1 a 1 na noite deste sábado (11), em jogo marcado por chances perdidas e belas defesas na partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão, disputada na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

O resultado não ajuda nenhuma das equipes. Enquanto o Massa Bruta permanece no meio da tabela ocupando a 11ª posição, com 14 pontos somados, o Dourado permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 12 pontos.

CLEITON: O SALVADOR

O goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, até sofreu um gol, mas se não fosse a ótima atuação na Arena Pantanal, a equipe da casa, embora tenha saído atrás no placar, poderia ter conseguido virar o marcador por causa de um setor defensivo raso formado por Léo Ortiz e Natan.

ADERLAN ESCORREGADIO

Não bastasse as atuações de Léo Ortiz e Natan na zaga que atrapalharam bastante a atuação do goleiro Cleiton, o lateral-direito Aderlan teve um papel que deixou a desejar. Destaque para a quantidade de perda de bolas que só na primeira etapa foram 11.

ESTREIA PORTUGUESA

Boa estreia de António Oliveira no comando do Dourado que até então tinha um dos piores mandos de campo do torneio. Apesar de já estar treinando o elenco nos treinamentos, o treinador português, só teve seu nome publicado no BID da CBF na sexta (10).

CUIABÁ APROVEITA OPORTUNIDADES

O Cuiabá começou sendo pressionado e sem muita efetividade nas tentativas de chegar ao gol rival. Apesar disso, soube esperar os momentos certos para imprimir contra-ataques e cansar os adversários. O gol sofrido ainda aos 16 minutos também não abalou o Dourado que, vendo a comodidade do Red Bull Bragantino com o placar, pressionou e conseguiu igualar o marcador, segurando o jogo ao longo do tempo.

BRAGANTINO SE ACOMODA E VACILA

O Red Bull Bragantino empregou grande volume de jogo, apertando a saída de bola e após criar algumas oportunidades, conseguiu em uma jogada pelo lado esquerdo iniciada por Ramires abrir o marcador com Arthur. Aproveitando-se da vantagem, diminuiu o ritmo e praticamente parou de atacar e consequentemente sofreu o empate. O Massa Bruta até tentou reagir na segunda etapa, e por alguns pequenos momentos voltou a pressionar, apostando em um jogo truncado no círculo central, mas a equipe não conseguiu voltar a ser o que era logo no início do jogo.

PÊNALTI DA IGUALDADE

Após escanteio, Cleiton socou bola para o meio da área e após bate e rebate, Felipe Marques cai e pede pênalti. O juiz Paulo Roberto Alves Júnior foi chamado para ver lance na área do Bragantino e a penalidade foi marcada. André cobrou com categoria no canto direito e faz o gol de empate.

PRÓXIMOS JOGOS

O Cuiabá volta na quarta-feira (15) para enfrentar o Flamengo, às 20h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino pega o Coritiba no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 19h, também pelo Campeonato Brasileiro.

Local: Arena Pantanal (MT)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Rafael Trombeta e Alinor Silva da Paixão

Gols: Artur (BGT), aos 16 do 1T; André (CUI), aos 50 do 1T

Cartões amarelos: Rafael Gava (CUI); Helinho, Aderlan e Sorriso (BGT)

Cuiabá: Walter, João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel, Camilo, Pepê (Marcão Silva), Rafael Gava (Rodriguinho), André Luís (Jonathan Cafu), André (Elton) e Felipe Marques (Everton). Técnico: António Oliveira

Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Ramon, Raul (Jadsom Silva), Eric Ramires (Lucas Evangelista), Praxedes (Hyoran), Artur, Ytalo (Jan Hurtado) e Helinho (Sorriso). Técnico: Maurício Barbieri