Red Bull Bragantino e Atlético-GO disputam primeira vitória no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino recebe o Atlético-GO neste domingo (17), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h. Ambos buscam sua primeira vitória na Série A deste ano -o time paulista empatou em 1 a 1 em sua estreia contra o Juventude, na segunda-feira (11), enquanto o clube de Goiânia também não conseguiu sair do 1 a 1 contra o Flamengo, no sábado (9).

O Red Bull Bragantino aposta no bom retrospecto histórico para buscar a vitória. De nove jogos como mandante contra o Atlético-GO, o clube de Bragança Paulista ganhou seis e empatou um. Na elite do Brasileiro, fora dois jogos, todos vencidos pelo Bragantino.

Para a partida deste domingo, o técnico Maurício Barbieri segue sem poder contar com atacante Artur, ainda afastado por lesão na coxa. Com pouco tempo para treinar e recuperar os jogadores após a partida contra o Vélez, nesta quinta-feira (14), pela Libertadores, Barbieri deve ir a campo com: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Jadsom (Lucas Evangelista), Eric Ramires, Hyoran; Sorriso, Helinho e Ytalo.

O clube goiano, por sua vez, chega à partida embalado após vencer o Defensa y Justicia por 1 a 0, nesta terça feira (12), pela Copa Sul-Americana, o que colocou o time na liderança do Grupo F e garantiu ao Atlético-GO a 13º partida sem derrota. O técnico Umberto Louzer deve chegar ao jogo com formação parecida com a de terça-feira: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

O próximo compromisso do Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo, no domingo (24), a partir das 19h, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Antes disso, porém, o clube recebe o Cuiabá, na quinta-feira (21), às 21h30, pela terceira rodada da Copa do Brasil.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, vai ao estádio da Serrinha, em Goiânia, jogar contra o Goiás, na quarta-feira (20), às 19h, também pela terceira rodada da Copa do Brasil. No sábado (23), o time de Bragança Paulista recebe o São Paulo, às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ) (VAR-Fifa)

Transmissão: Premiere