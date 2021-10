Red Bull Bragantino abre 2 a 0, mas Ceará empata nos acréscimos

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino chegou a abrir 2 a 0, mas acabou empatando com o Ceará por 2 a 2 neste domingo (17) na Arena Castelão, em Fortaleza. Os gols da partida foram marcados por Helinho, no primeiro tempo, e Alerrandro, na segunda etapa, para o time paulista. Fabrício Bruno e Gabriel Lacerda marcaram nos acréscimos para empatar.

Com o resultado, o Vovô abriu vantagem de três pontos para a zona de rebaixamento e sobiu para a 13ª posição com 31 pontos, três a mais que o Juventude, que abre a degola com 28. Já o Massa Bruta vai a 42 pontos, ocupando o 5º lugar na tabela — perdendo uma posição para o Palmeiras, que venceu hoje.

Na próxima rodada, o Ceará pega justamente o Juventude, no sábado (23), no Estádio Alfredo Jaconi, às 17h. No dia seguinte, às 18h15, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo, no Nabi Abi Chedid.

Partida

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 11 minutos com gol de Helinho. Três minutos depois o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti para o Ceará, anulado após revisão do VAR. A equipe mandante voltou a atacar com Erick e Kleber aos 20 e aos 38, mas sem sucesso.

No segundo tempo, aos 24 minutos, Alerrandro aproveitou mais uma falha defensiva do Ceará e ampliou. O Ceará marcou o primeiro com Fabrício Bruno e empatou com Gabriel Lacerda, aos 52.

CEARÁ

Richard, Igor, Messias, Bruno Pacheco (Kelvyn), Mendonza (Lima), Gabriel Lacerda, Marlon (Gabriel Santos), Vina, Cléber e Erick. Técnico: Tiago Nunes.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Natan, Luan Candido, Jadsom, Emi Martínez (Luciano), Pedrinho (Gabriel Novaes), Helinho (Cristiano), Jan Hurtado (Alerrandro) e Cuello (Weverton). Técnico: Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 RED BULL BRAGANTINO

Data: 17/10/2021

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Hora: 18h15h (de Brasília)

Cartões amarelos: Luan Cândido (Bragantino), Emiliano Martínez (Bragantino), Hurtado (Bragantino), Pedrinho (Bragantino), Cristiano (Bragantino) e Bruno Pacheco (Ceará).

Gols: Helinho (Bragantino) aos 11 do primeiro tempo, Alerrandro, aos 24, Fabrício Bruno, aos 45 e Gabriel Lacerda aos 52. Todos no segundo tempo.