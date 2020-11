Recuperados de Covid-19, Veiga e Willian reforçam Palmeiras em treino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (30), reforçado pelas presenças de Raphael Veiga e Willian. Os dois cumpriram o período de isolamento após contraírem a Covid-19 e podem ser novidades para o jogo de quarta (2), contra o Delfín (EQU), pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Jailson, que estava em transição física depois de pegar o novo coronavírus, também voltou.

Sem os titulares na recente vitória sobre o Athletico-PR, que fizeram atividades regenerativas, Abel Ferreira comandou um trabalho de 1h e 30 min na Academia de Futebol.

Inicialmente, trabalhou aproximação e marcação; depois, aperfeiçoou jogadas de balanço ofensivo, troca rápida de passes e finalizações. Por fim, os auxiliares Vitor Castanheira e Carlos Martinho fizeram treinamentos específicos com atacantes e zagueiros, respectivamente.

Marcos Rocha e Renan, que contraíram a Covid-19 recentemente, ainda estão em isolamento.

Depois de vencer por 3 a 1 a partida no Equador, o Palmeiras pode até ser derrotado por 2 a 0 no Allianz Parque, e mesmo assim avança às quartas da Libertadores. Diferentemente da Copa do Brasil, o gol fora de casa é considerado critério de desempate.