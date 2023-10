Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles em final de Mundial

A ginasta Rebeca Andrade esteve em cinco dos seis pódios possíveis para mulheres no Mundial de ginástica da Antuérpia. Sempre na companhia da estrela Simone Biles, o clima entre as ginastas passa longe da rivalidade. Nesta edição do Mundial, a americana conversou sobre o futuro com a brasileira, dançou e fez questão de reverenciar o talento de Rebeca.

Segundo o GE, Simone Biles é a atleta mais condecorada da história da ginástica: são 30 medalhas em mundiais e sete em Jogos Olímpicos. Ela voltou a competir depois de dois anos parada para cuidar da saúde mental e também conquistou cinco medalhas na Bélgica --as duas foram as mais premiadas da competição. E o perfil da federação de ginástica dos Estados Unidos chegou a postar uma foto em uma rede social com a legenda: Outras grandes batalhas estão por vir!

Ao final do Mundial, Simone Biles fez um gesto como se estivesse passando a coroa da ginástica artística para a Rebeca. Hoje, a americana tem 26 anos, enquanto as brasileiras Rebeca e Flávia Saraiva, 24. No final do dia, Rebeca e Simone ainda saíram para comemorar e dançaram juntas em uma festa.