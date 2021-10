Rebeca Andrade conquista prata inédita para Brasil no Mundial de Ginástica

A brasileira também conquistou o ouro no salto. Esta é a primeira vez que o Brasil consegue duas medalhas no mesmo mundial.

O feito é inédito para o Brasil, e ainda é a categoria favorita da ginasta. “É um sonho realizado. Estou muito orgulhosa de mim. O tanto que treino. Está cansada, está triste, está feliz, sempre está lá dando seu máximo no treino para chegar aqui e fazer uma apresentação em 40 segundos, com todo mundo olhando você, os juízes te julgando. Fiquei muito feliz com a minha paralela, que todo mundo sabe que é meu aparelho favorito - disse Rebeca para o Globo Esporte.

A brasileira campeã olímpica, Rebeca Andrade realizou mais um sonho ao conquistar medalha de prata nas barras assimétricas, no Mundial de Ginástica, realizado em Kitakyushu, no Japão.

