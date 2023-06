Real Madrid oficializa saída de Hazard ao final da temporada

Eden Hazard faz parte do nosso clube há quatro temporadas, nas quais conquistou 8 títulos: 1 Taça dos Campeões Europeus, 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 2 Ligas, 1 Taça do Rei e 2 Supertaças de Espanha.

Além disso, o jogador não passou por seus melhores dias no Santiago Bernabéu desde que saiu do Chelsea 2019.

O belga possuía o maior salário do elenco do Real Madrid, cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 79,8 milhões.

Hazard ainda tinha um ano de contrato com os merengues, mas as partes concordaram em encerrar o vínculo antes do prazo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.