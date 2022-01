Real Madrid não fará oferta por Haaland e o foco é Mbappé, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé, atacante do PSG, é o grande alvo do Real Madrid para o futuro e existiam rumores que o clube espanhol tinha planos de juntar o atacante francês com Erling Haaland, do Borussia Dortmund, mas o jornal Mundo Deportivo afirmou que isso não é o foco do Real.

De acordo com a publicação, o Real Madrid "não quer entrar em leilão" por Haaland e pretende "concentrar esforços" na contratação de Mbappé para que o francês componha um trio junto do compatriota Karim Benzema e do brasileiro Vinícius Júnior.

Segundo o Mundo Deportivo, a presença de Rodrygo, Eden Hazard e Marco Asensio no elenco também interferem diretamente na avaliação do Real Madrid e na decisão de não ter feito movimentos por Haaland até o momento. A publicação diz que só com uma "reviravolta inesperada no roteiro" o atacante terminará no Real Madrid.

O jornal ainda destaca que Mino Raiola, empresário de Haaland, tem uma relação muito boa com Joan Laporta, presidente do Barcelona, enquanto sua relação com Florentino Pérez, mandatário do Real, não é muito boa.