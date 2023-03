Real Madrid leva susto no começo, mas vence de virada com gols brasileiros

Agora, o clube merengue volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Depois de aplicar um 5 a 2 histórico no Liverpool dentro de Anfield, o Real Madrid recebe os Reds na próxima quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), para confirmar a classificação para as quartas de final da competição — da qual é o atual e maior campeão.

O time de Barcelona até abriu placar com Joselu, mas o Real virou com gols de Vini Jr e Éder Militão. Asensio saiu do banco e fechou a conta, marcando o terceiro aos 47 do segundo tempo.

SÃO PAULO/SP - O Real Madrid venceu o Espanyol por 3 a 1 na manhã deste sábado (11), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

