Real Madrid escapa de queda e avança na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP) e Internazionale (ITA) começaram a última rodada da fase de grupos da Champions League com chances de terminarem na 3ª posição e serem relegados à Liga Europa, o segundo torneio em importância no continente.

Isso não ocorreu com nenhum deles. Os times espanhóis venceram e passaram para as oitavas de final. O gigante italiano empatou, ficou na última posição da chave e não joga mais torneios europeus nesta temporada.

O Real Madrid passou com tranquilidade, em casa, pelo Borussia Monchengladbach (ALE) por 2 a 0. A equipe precisava da vitória para avançar e terminou em primeiro no grupo B. Os gols foram marcados por Karim Benzema.

Não se classificar para o mata-mata da Champions League teria sérias repercussões para o Real, time recordista em títulos na competição (13) e campeão quatro vezes nesta década (2014, 2016, 2017 e 2018). O clube não disputa a Liga Europa desde 1994, quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa.

No outro jogo da chave, a Internazionale também necessitava da vitória para ir às oitavas, mas ficou no empate em 0 a 0 com o Shakhtar Donestk (UCR). Os ucrânianos ficaram com o mesmo número de pontos do que o Borussia Monchengladbach, mas assim como os italianos, terminaram a campanha da fase de grupos eliminados.

Atual líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid seria eliminado no Grupo A se perdesse para o Red Bull Salzburg, na Áustria. Mas venceu por 2 a 0, com gols de Mario Hermoso e Yannick Carrasco . O resultado lhe deu o segundo lugar, atrás do Bayern de Munique (ALE), que fez 2 a 0 no Lokomotiv Moscou (RUS).

Não foi a mesma competência do Ajax (HOL). Quatro vezes campeão europeu (1972, 1973, 1974 e 1995), o time atuava em Amsterdam por uma vitória para se classificar. Foi derrotado por 1 a 0 pela Atalanta, surpresa da temporada passada e que avançou mais uma vez. O gol do colombiano Luis Muriel deu aos italianos a vice-liderança na chave.

O primeiro lugar foi do Liverpool (ING). Com uma escalação recheada de reservas,o clube inglês empatou em 1 a 1 com o Midtjylland (DIN).

O Grupo C já iniciou a última rodada com os classificados definidos. As vitórias do Manchester City sobre o Olympique de Marselha (FRA), por 3 a 0, e do Porto contra o Olympiacos (GRE), por 2 a 0, apenas confirmaram a primeira posição dos ingleses e a segunda dos portugueses.

Antes do início da rodada, Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir retomaram a partida desta terça (8), interrompida devido ao caso de racismo contra um integrante da comissão técnica turca. O PSG golerou por 5 a 1, com três gols de Neymar, e terminou como líder do Grupo H, seguido pelo RB Leipzig.

O sorteio dos confrontos para as oitavas de final será realizado na próxima segunda (14), na sede da Uefa em Nyon, na Suíça. Os oito times que venceram os grupos decidirão em casa contra adversários que terminaram em segundo.

O mata-mata terá início com jogos entre 16 e 17 de fevereiro de 2021.

VEJA OS CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DA CHAMPIONS

Grupo A

Bayern de Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Grupo B

Real Madrid (ESP)

Borussia Monchengladbach (ALE)

Grupo C

Manchester City (ING)

Porto (POR)

Grupo D

Liverpool (ING)

Atalanta (ITA)

Grupo E

Chelsea (ING)

Sevilla (ESP)

Grupo F

Borussia Dortmund (ALE)

Lazio (ITA)

Grupo G

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Grupo H

PSG (FRA)

RB Leipzig (ALE)