Real Madrid bate o Celta de Vigo em partida de sete gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma das maiores partidas desde o início da LaLiga, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo, em sua casa, no estádio Santiago Bernabeu, pelo placar de 5 a 2, na tarde deste domingo (12). A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, os merengues chegaram aos 10 pontos na competição e lideram a tabela a frente do Valencia e Atlético de Madrid nos critérios de desempate. Em situação oposta, o Celta aparece na 18ª posição, com um ponto. Os clubes Getafe e Alavés estão abaixo, sem nenhum ponto.

Na próxima fase, o Real Madrid vai enfrentar o Valencia em disputa válida pela liderança do torneio. Já o Celta de Vigo vai enfrentar o Cadiz.

JOGO

O Celta inaugurou o placar aos quatro minutos do primeiro tempo com Santi Mina. O empate veio aos 24 minutos com Karim Benzema. O time visitante aumentou aos 31 minutos com Franco Cervi.

No segundo tempo, o Real Madrid dominou a partida e Benzema igualou o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Vinicius Jr. anotou o gol da virada aos 10 minutos.

O estreante Camavinga fez o quarto gol do Real Madrid aos 27 minutos do segundo tempo. Em cobrança de pênalti, Karim Benzema ampliou a vantagem do time da casa e anotou o seu terceiro na partida.