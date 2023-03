Ramon indica Brasil com Vitor Roque ao lado de Vini contra Marrocos

Andrey foi emprestado pelo Chelsea (ING) ao Vasco, enquanto Vitor Roque, do Athletico, está na mira do Barcelona (ESP). Eles foram os artilheiros do time sub-20.

Raphael Veiga na vaga de Paquetá e Antony no lugar de Rodrygo foram as substituições ao longo da atividade.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico interino Ramon Menezes esboçou a seleção brasileira com Vitor Roque titular para o amistoso contra o Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), em Tânger.

