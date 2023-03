Manaus tem acerto com atacante Henan e lateral-esquerdo Dieyson

Manaus/AM - Após ser eliminado da semifinal do Barezão pela primeira vez em 7 anos, o Manaus FC tem buscado repensar seu time e contratar novos nomes como o do atacante Henan, ex-Joinville, e do lateral-esquerdo Dieyson, ex-Camboriú. A informação é da jornalista Larissa Balieiro.

A chegada dos dois jogadores faz parte da reformulação do elenco do clube para a Série C. Nesta temporada, Henan vestiu a camisa do Joinville na disputa do Campeonato Catarinense. Foram oito jogos e nenhum gol marcado.

Já o lateral-esquerdo Dieyson estava no Camboriú-SC e foi titular na partida contra o Manaus, na Copa do Brasil. O defensor disputou 11 jogos nesta temporada e acabou rebaixado com o clube catarinense para a Série B do Estadual.