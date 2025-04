Ramón e Emiliano Díaz se despedem de elenco do Corinthians em visita ao CT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ramón e Emiliano Díaz, ex-técnico e auxiliar do Corinthians, se despediram do elenco em uma última visita ao CT Joaquim Grava, na tarde desta sexta-feira (18).

A dupla argentina se reuniu com os jogadores corintianos e com membros da comissão técnica, antes da preparação para a 5ª rodada do Brasileirão contra o Sport, neste sábado (19).

Ramón e Emiliano aparecem abraçando alguns atletas em imagens do encontro, que foram publicadas pela Corinthians TV. Os auxiliares Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira também se despedem do clube.

"Primeiro, quero agradecer ao clube e ao Fabinho por nos dar a possibilidade de participar desse clube. Para nós, foi um grande trabalho. Muito obrigado por tudo e nos vemos", disse Ramón Díaz à Corinthians TV.

Emiliano também agradeceu pelos meses de trabalho e pelo apoio da Fiel, além de declarar torcida ao Corinthians.

"Quero agradecer ao clube, sobretudo ao grupo. Foram oito meses de aprendizado com erros e virtudes, mas sempre deixamos o coração aqui. Quero agradecer ao Fabinho, que nos ajudou muito, ao staff, aos funcionários, ao pessoal do hotel. Foram oito meses que não vamos esquecer nunca, tive o privilégio de dirigir o maior do Brasil. Obrigado e perdão, Fiel! Obrigado por tudo, vocês têm um torcedor a mais aqui", afirmou Emiliano Díaz.