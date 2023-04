Ramon convoca seleção sub-20 para Mundial com Marcos Leonardo e sem Endrick

RIO DE JANEIRO/RJ - O técnico Ramon Menezes convocou nesta sexta-feira (28) a seleção brasileira para o Mundial Sub-20 de 2023, que será na Argentina. A lista tem 21 nomes, como Marcos Leonardo, do Santos, e Andrey Santos, do Vasco.

A convocação, no entanto, não tem outros nomes relevantes da geração, como os atacantes Vitor Roque, do Athletico, e Endrick, do Palmeiras.

São 14 atletas que fizeram parte do Sul-Americano. Os outros sete atletas fizeram parte em algum momento da preparação.

"Queremos agradecer os clubes pela liberação dos atletas, entendendo que a seleção é muito importante. Foram 64 atletas convocados nesse período, um total de seis convocações. Um total de 23 jogos com a seleção sub-20, com aproveitamento de 80%. Fizemos 79 gols e sofremos 18. Isso mostra o que foi o nosso trabalho no período", disse Ramon Menezes.

A competição será de 20 de maio a 11 de junho. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Itália, República Dominicana e Nigéria. A Seleção estreia no dia 21 diante da Itália, enfrenta a República Dominicana no dia 24 e encerra sua participação na primeira fase no dia 27 contra a Nigéria.

"Fizemos essa convocação para não ter essa desconvocação. Todos os atletas vão ter rodada. É importante os atletas se apresentarem no dia 8. Nós também vamos ter pouco tempo de preparação. Dia 16 ou 17 já estaremos embarcando para a Argentina. O tempo é curto de preparação", disse Ramon.

Ausências

"Eu fiz questão de no começo logo de falar o quanto a gente está muito confiante no nosso trabalho, naquilo que nós convocamos. Esses jogadores vão representar muito bem a seleção brasileira. No Sul-Americano também tivemos desconvocações. Gostaríamos que estivessem todos à disposição. Fizemos essa convocação com jogadores que serão liberados".

Jogadores não liberados: "Perde todo mundo na verdade, perde a seleção, perde o clube, perde o atleta. A gente tem que ser inteligente nesse momento de entender o lado do clube. Se o clube enxerga que nesse momento o atleta é mais importante ficando. E aí encher de moral os jogadores que foram convocados, porque são belíssimos jogadores".

A lista de convocados

Goleiros

Mycael - Athletico

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Laterais

Arthur - América -MG

André Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Zagueiros

Kayki - Almeria

Michel - Palmeiras

Robert Renan - Zenit

Meio-campistas

Andrey Santos - Vasco

Marlon Gomes - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Ronald - Grêmio

Atacantes

Giovani - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Martins - Watford

Matheus Nascimento - Botafogo

Savio - PSV

Kevin - Palmeiras

Giovane - Corinthians

Pedrinho - Corinthians