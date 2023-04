Coincidências animam o Sport por virada na finalíssima do Nordestão

O Sport venceu 21 de suas 28 partidas em 2023 e tem o melhor ataque do ano, empatado com o Fortaleza: são 65 gols.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Ceará fazem a finalíssima da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira (3), às 21h, na Ilha do Retiro. O primeiro jogo acabou em 2 a 1 para o Vozão.

