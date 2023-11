Ramon convoca John Kennedy e Marcos Leonardo para treinos da seleção sub-23

Oito atletas estiveram no Pan-Americano. Oito foram campeões sul-americanos, em janeiro. Seis atletas vão estar com Ramon na seleção pela primeira vez.

"Um agradecimento ao presidente do Corinthians. Foi tudo muito rápido. O Paraguai, que era o nosso adversário, não teve a possibilidade para os dois jogos que aconteceriam nesta data Fifa. Mas vimos a necessidade de estar com o grupo, ver os novos atletas. É a última preparação para o Pré-Olímpico, que já será em janeiro".

"O momento do John Kennedy é muito bom, jogador rápido, que joga em várias posições no ataque, um jogador que gosta de fazer gols e é isso que a gente espera dele".

A lista conta com diversos jogadores relevantes da Série A do Brasileirão, entre eles os atacantes Marcos Leonardo, do Santos, e John Kennedy, herói do Fluminense na final da Libertadores.

A equipe usará a próxima data Fifa -entre 13 e 21 de novembro- para um período de treinos no CT do Corinthians, em São Paulo, já que não deu certo a tentativa de marcar amistosos contra o Paraguai.

